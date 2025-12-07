Coquimbo Unido culminó su campaña de ensueño con un tremendo triunfo en condición de local por 4-2 ante Unión Española, cerrando así un año histórico para el club tras lo que fue la obtención del torneo nacional.

La escuadra ‘Pirata’ fue el absoluto dominador del fútbol chileno en este 2025 de principio a fin y ahora, ya empieza a pensar en lo que será su 2026, el que se viene con muchos desafíos para la institución.

Esta gran temporada para el club, sin duda que hizo que muchos jugadores aumentaran en su valoración, por lo que se avizora una importante salida de jugadores en este mercado, en donde en las últimas horas una gran figura del conjunto aurinegro confirmara su salida.

Se trata del talentoso volante argentino, Matías Palavecino, quien tras el triunfo de Coquimbo Unido ante Unión Española mostró toda su emoción al vivir sus últimos momentos dentro del club.

Palavecino habla de su futuro | Foto: Photosport

“Sensaciones muy encontradas, es un año en todos los aspectos increíbles, despedirse así de la gente, saber que muchos chicos no vamos a seguir en el club duele, pero nos vamos contentos de que hicimos historia”, indicó el crack argentino.

Palavecino confirma su salida de Coquimbo

Finalmente, Palavecino indicó lo que ningún hincha de Coquimbo Unido quería escucuchar, en la que confirmó su salida del club, dejando un importante agradecimiento a la gente y dejando en claro que en un futuro volverá al ‘Pirata’.

“Yo creo que sí, contra la U fue mi último partido, agradecido de la gente por el cariño que me brindó, es un hasta luego porque volveré”, cerró.

Ante esta situación, los tres grandes del fútbol chileno se preparan con todo en lo que podría ser una lucha por el fichaje de Palavecino, ya que Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica han mostrado interés en sus servicios.

