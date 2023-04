Alfredo Stöhwing ganó con un marcador tenístico su derecho a seguir al mando de Blanco y Negro en Colo Colo. Finalmente, el score fue de 6-3 en la elección de la directiva para todo el 2023-2024 en el cuadro albo. El presidente de la concesionaria, reelecto para un segundo período, tiene que tomar dos temas serios para el hincha albo: la adecuación de las medidas de seguridad y una remodelación seria del Estadio Monumental.

Stöhwing recibió los votos del Club Social y Deportivo Colo Colo para seguir adelante en su gestión. Sin duda, los escándalos en los últimos partidos del cuadro albo ante la U, en la Libertadores con Monagas y lo del cortejo fúnebre que pasó ayer en Macul apuntan a que hay que mejorar absolutamente las medidas de seguridad en Macul.

"Es un problema que se viene arrastrando hace tiempo. Tomamos todas las medidas para cada partido y lo hacemos en todas las instancias en que nos reunimos. Hasta el momento no están siendo suficientes y vamos a ver que nuevo podemos hacer, para solucionar los temas dificiles que se están planteando a nivel social y del club. Lo vamos a tocar en la reunión de directorio para tomar medidas adicionales", adelantó Stöhwing.

Además, por todo lo ocurrido, queda en entredicho la gestión de Luis Urzúa, actual jefe de seguridad de Colo Colo. Stöhwing no se refiirió a la persona en particular más bien apuntó a la globalidad de la violencia que afecta a los albos en cada uno de sus partidos. "Nadie crea que ni por un segundo que no estamos preocupados por este tema. Es de primera prioridad y vamos a dar todo lo que está de nuestr parte para terminar con eso. Todo lo que ha ocurrido amerita a hacer una revisión completa del tema de seguridad en el estadio y tomar todas las medidas que se puedan", explicó.

Alfredo Stöhwing tomará medidas en el directorio albo para contrarrestar la violencia (Photosport)

En consonancia con el Club Social, el directorio de Colo Colo que encabeza Stöhwing tienen otra misión de aquí a 2025: realizar una modificación del Estadio Monumental y realizar una reestructuración rápida hacia el centenario de la institucion.

"Hay que acer esfuerzo para abordar los temas de seguridad. Uno de los temas que hemos concordado y que es una prioridad para el club de cara al centenario es la remodelación del estadio. Hay que abordarla en forma seria, rápida para tratar de llegar lo mejor al centenario", agregó.

Stöhwing cree que al refaccionar el Monumental, el tema de seguridad cambiará y dará un giro positivo, ya que falta un proyecto para implementar medidas al nivel europeo en Macul. "Lo del estadio tiene relación con los temas de seguridad y este puede ser el momento final para que se deje con medidas de seguridad a primer nivel del mundo. Eefectivamente, compartimos un deseo de remodelación del estadio rápido y lo antes posible", dijo.