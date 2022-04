El volante de los Albos comentó lo que ha sido su nuevo rol protagónico en el once de Gustavo Quinteros, en donde indica que se sienta más importante para el equipo

El volante de Colo Colo Leonardo Gil habló en esta jornada con los medios de comunicación y se refirió a lo que ha sido su nuevo rol en el plantel dirigido por Gustavo Quinteros, en donde expresó que se ha sentido feliz por su evolución y porque puede ayudar mucho al equipo.

“La verdad que en lo personal muy contento, porque uno empieza a evolucionar como jugador también. Yo creo que darle opciones al técnico tanto de poder jugar de doble cinco, como mediapunta, le da un abanico más al técnico y uno se siente con confianza y se siente importante, eso me pone feliz en el momento en el que estoy”, inició expresando Gil.

Su comienzo como la del equipo no fue de las mejores en esta temporada y esto comentó el volante en esta jornada, en donde afirmó que le costó arrancar en lo que fueron sus nuevas funciones dentro del campo, pero que al pasar los partidos fue mejorando al igual que todo el plantel.

“No había arrancado tan bien porque no era una posición a la cual estaba acostumbrado, pero sabía que era cuestión de tiempo, cuestión de jugar partidos, de ir mejorando día a día. Hoy la verdad no solo yo, sino que todos mis compañeros estamos pasando un gran momento como equipo y esos momentos hay que aprovecharlos al máximo, tanto en el torneo como en la Copa”, aclaró el volante.

Siguiendo la misma línea, el Colorado indicó que se muestra contento e ilusionado con el presente del equipo y expresa que tienen que aprovechar su buena racha para conseguir buenos resultados en todas las competiciones.

“Siempre digo que cuando un equipo está de racha y está haciendo bien las cosas, hay que tratar de mantenerla a lo largo del tiempo, así que vamos en búsqueda de eso. En el día a día, en el entrenamiento, en tratar de seguir mejorando en los movimientos, en la presión, en el bloque defensivo, así que creo que el equipo va por buen camino. Nos ilusionamos nosotros, se ilusiona la gente, así que hay que seguir con esta humildad, siguiendo trabajando de esta manera para seguir obteniendo buenos resultados y positivos, que al fin y al cabo es lo que todos queremos”

Finalmente, Gil comentó sobre lo que le pide Gustavo Quinteros en su nueva función dentro del nuevo tridente que conforma en la mitad de la cancha con Esteban Pavez y César Fuentes, en donde el Colorado ha tenido un rol más protagónico en zona ofensiva.

“Con la llegada de Esteban (Pavez) y con Cesar (Fuentes) en el medio y yo un poco más adelantado, creo que tenemos una mejor presión, estamos presionando mucho mejor, recuperamos más rápido el balón y eso hace que liberemos tanto a Gabriel Costa como a (Pablo) Solari, entonces es importantísimo el bloque que tenemos en el medio”

“En el juego, tratar de buscar los espacios que están vacíos y tratar de jugar rápido para habilitar a los extremos, para habilitar al Gato (Juan Martín Lucero). Estamos en buena sintonía, estamos todos con la misma mentalidad, como tenemos que presionar, sabemos que espacios tenemos que ocupar, por eso creo que estamos teniendo buenos resultados”, cerró.