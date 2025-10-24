Independiente volvió a ganar después de casi cuatro meses sin conocer de triunfos. Los chilenos Lautaro Millán y Felipe Loyola anotaron dos de los tres tantos con que el elenco de Gustavo Quinteros consiguió su primer triunfo en meses, imponiéndose a Platense por 3 a 0.
La última victoria del Rojo fue en junio ante Gimnasia y Esgrima por la Copa Argentina. De local, no conocía de triunfos desde mayo, cuando aplastó por 7 a 0 a Nacional Potosí por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Este encuentro marca además el primer triunfo del exDT de Colo Colo al mando del club.
A los 25′, Gabriel Ávalos puso el primero para el local. El partido se complicó con el correr de los minutos, pero en el 70′, apareció Felipe Loyola para marcar el 2 a 0 parcial.
Para cerrar la victoria de Independiente, Lautaro Millán recibió un gran balón de Iván Marcone, corrió con el balón hacia el área y batió al meta de Platense para decretar el 3 a 0 definitivo.
Revisa acá los goles de Felipe Loyola y Lautaro Millán en el triunfo de Independiente
El mal momento de Independiente
Este triunfo llega como un bálsamo para los hinchas del ‘Rojo’ que han tenido que bailar con la fea durante largo rato en este año.
Fueron eliminados con polémica de la Copa Sudamericana en octavos de final tras los graves incidentes ante Universidad de Chile. Hoy, tras más de cuatro meses sin ganar, vencieron a Platense pero siguen siendo colistas de su zona en la Primera División de Argentina.