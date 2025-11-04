Colo Colo está concentrado en cerrar de la mejor manera posible la temporada 2025, donde el Cacique dirigido por Fernando Ortiz espera concretar la clasificación a la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Uno que ha tenido un irregular año con los albos, pero que mantiene un contrato vigente con Colo Colo, es Claudio Aquino. El ex Vélez Sarsfield llegó como el gran refuerzo de la temporada, pero le ha costado afirmarse en el Estadio Monumental.

El irregular momento del Cacique, sumado a la dificultad para clasificar a copas internacionales estaría haciendo dudar al argentino de seguir en Macul y, en esa línea, fue el comunicador Edson Figueroa que alertó un posible movimiento: “Me llega un mensaje de inmediato”, dijo en el programa Dale Albo AM.

Claudio Aquino fue llamado por Gustavo Quinteros. | Foto: Photosport

En esa línea, revela el acercamiento que tuvo un ex entrenador de Colo Colo con el mediocampista: “A Claudio Aquino ya lo llamó Gustavo Quinteros, pero lo vuelvo a decir, Independiente es un club que no paga, que tiene varios problemas”

“Esto lo sabe el entorno del futbolista. Hay que ver qué pasa a fin de año, pero sé que está cómodo acá”, complementó sobre las intenciones del trasandino y la comodidad que encontró en Chile.

¿Sigue o se va? Lo cierto es que Claudio Aquino fue dirigido por Gustavo Quinteros en Vélez Sarsfield, donde sacó su mayor potencial. Aún así, el trasandino mantiene contrato vigente con el Cacique para la próxima temporada.

