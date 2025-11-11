Colo Colo tiene entre ceja y ceja el cierre de la temporada 2025, en donde al Cacique le restan tres partidos y pretende meterse en la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana, panorama que se aclaró un poco tras los resultados del fin de semana pasado.
A medida que pasan los días, cada vez se acerca más el final de temporada y, con ello, los balances. Ahí, el Cacique deberá determinar qué jugadores siguen para el 2026 y quiénes deben buscar nuevos rumbos.
Uno que podría salir y que no ha visto mucha actividad en el último tiempo es nada más ni nada menos que Alan Saldivia: “No vaya a ser cosa que aparezca una intención de Independiente por Alan Saldivia. Lo dejo ahí”, dijo Edson Figueroa, editor de Dale Albo en el programa Dale Albo AM.
En esa línea, Figueroa complementa sus palabas diciendo que “Es un jugador que Colo Colo tiene considerado como exportable y pueden venir ofertas desde otros lugares también, pero ahí puede haber un club interesado”.
Cabe recordar que Gustavo Quinteros conoce muy de cerca a Alan Saldivia, defensor central uruguayo quien debutó en el fútbol chileno bajo el alero del entrenador que hoy dirige a Independiente de Avellaneda.
Saldivia, además, no sería el único jugador de Colo Colo que le atrae a Quinteros, ya que en las últimas semanas se hicieron públicos unos sondeos del siete veces campeón de Copa Libertadores por Claudio Aquino.
En síntesis
- Colo Colo busca clasificar a la próxima Copa CONMEBOL Sudamericana en las últimas tres fechas.
- El defensa uruguayo Alan Saldivia podría recibir una oferta de Independiente de Avellaneda.
- Gustavo Quinteros, hoy DT de Independiente, hizo debutar a Alan Saldivia en el fútbol chileno.