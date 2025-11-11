Colo Colo tiene entre ceja y ceja el cierre de la temporada 2025, en donde al Cacique le restan tres partidos y pretende meterse en la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana, panorama que se aclaró un poco tras los resultados del fin de semana pasado.

A medida que pasan los días, cada vez se acerca más el final de temporada y, con ello, los balances. Ahí, el Cacique deberá determinar qué jugadores siguen para el 2026 y quiénes deben buscar nuevos rumbos.

Uno que podría salir y que no ha visto mucha actividad en el último tiempo es nada más ni nada menos que Alan Saldivia: “No vaya a ser cosa que aparezca una intención de Independiente por Alan Saldivia. Lo dejo ahí”, dijo Edson Figueroa, editor de Dale Albo en el programa Dale Albo AM.

¿Sigue o se va? | Foto: Photosport

En esa línea, Figueroa complementa sus palabas diciendo que “Es un jugador que Colo Colo tiene considerado como exportable y pueden venir ofertas desde otros lugares también, pero ahí puede haber un club interesado”.

Cabe recordar que Gustavo Quinteros conoce muy de cerca a Alan Saldivia, defensor central uruguayo quien debutó en el fútbol chileno bajo el alero del entrenador que hoy dirige a Independiente de Avellaneda.

Saldivia, además, no sería el único jugador de Colo Colo que le atrae a Quinteros, ya que en las últimas semanas se hicieron públicos unos sondeos del siete veces campeón de Copa Libertadores por Claudio Aquino.

En síntesis

Colo Colo busca clasificar a la próxima Copa CONMEBOL Sudamericana en las últimas tres fechas.

El defensa uruguayo Alan Saldivia podría recibir una oferta de Independiente de Avellaneda.