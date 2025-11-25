Gustavo Quinteros comienza a delinear su proyecto 2026 en Independiente, ahora sí con un plantel armado desde cero y sin la urgencia que significó llegar sobre el final del torneo. Tras tomar al equipo en momentos complejos, el exentrenador de Colo Colo quiere reforzar todas las líneas para competir por el campeonato argentino.

El otrora DT del ‘Cacique’ sabe perfectamente lo que implica pelear títulos en suelo trasandino. No por nada fue campeón en 2024 con Vélez Sarsfield, un logro que lo consolidó como uno de los estrategas más confiables del continente y partió al Gremio de Porto Alegre, aunque su estadía en Brasil fue muy corta. Por eso, su mirada para reforzar al Rojo apunta a futbolistas de plena confianza y ya tiene los ojos puestos en uno de sus regalones de su paso por Pedrero.

Desde Argentina aseguran que el actual estratega del ‘Rojo’ ya realizó su primer movimiento concreto en el mercado de fichajes. Y tal como ocurre habitualmente en sus procesos, la prioridad recae en un jugador que conoce de sobra.

Gustavo Quinteros iría en busca de Agustín Bouzat,´exColo Colo hoy jugador de Vélez Sarsfield. (Foto: Photosport)

El nombre es Agustín Bouzat. El delantero zurdo, uno de los futbolistas predilectos del DT, fue contactado directamente por Independiente a solicitud del propio Quinteros. Así lo reveló el medio partidario Muy Independiente, donde el periodista Nelson Lafit afirmó que la petición “vino directamente del DT del Diablo Rojo, que conoce muy bien al futbolista”.

Gustavo Quinteros apuesta por el ‘Chiqui’ Bouzat en Independiente

Bouzat es un viejo conocido del entrenador y también uno de sus jugadores más funcionales. Fue parte del Colo Colo campeón de 2022 y repitió la fórmula en 2024 cuando ambos lograron el título con el ‘Fortín’. Su capacidad para adaptarse a distintos roles ofensivos lo convierte en una pieza ideal para el estilo del DT.

Sin embargo, el movimiento no será sencillo. El ‘Chiqui’ mantiene contrato vigente con Vélez Sarsfield hasta diciembre de 2026, lo que obliga a Independiente a negociar con una dirigencia que no tiene intención de dejarlo salir fácilmente. Aun así, desde Avellaneda ya iniciaron el primer acercamiento con su entorno.

Para el exDT de los Albos, sumar a un futbolista que ya domina su idea de juego significaría acelerar la consolidación del equipo. Por lo mismo, mantiene firme su postura con Bouzat como prioridad. El ‘Rojo’, necesitado de variantes ofensivas, ve con buenos ojos el intento por recuperar la mejor versión del atacante.

Independiente comenzó su reestructuración con rapidez, y la petición expresa del DT confirma que el club quiere dar un salto competitivo inmediato. Ahora, todo queda en manos de las negociaciones para ver si Gustavo Quinteros puede reencontrarse con uno de sus discípulos favoritos en la temporada 2026.

DATOS CLAVE

El DT Gustavo Quinteros inició su proyecto 2026 en Independiente solicitando el fichaje de su exdirigido, el delantero Agustín Bouzat.

Agustín Bouzat, apodado ‘Chiqui’, fue contactado por Independiente y fue campeón con Gustavo Quinteros en Colo Colo 2022 y Vélez Sarsfield 2024.