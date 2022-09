El ex delantero de Colo Colo, Lucas Barrios, se retiró de la actividad profesional y ahora sueña con convertirse en director técnico, oficio en el que, algún día, le gustaría dirigir al Cacique según él mismo confesó en una entrevista a Las Últimas Noticias.

No ha pasado ni siquiera un mes desde que Lucas Barrios, reconocido delantero argentino-paraguayo que brilló con Colo Colo el 2008, anunció su retiro del fútbol profesional para dar paso a una nueva etapa en su vida.

Con el Cacique, la ‘Pantera’ tuvo dos pasos con distinto resultado: En 2008 fue goleador del mundo y le valió ser vendido al Borussia Dortmund, mientras que en su regreso en 2018 no logro revalidar lo hecho en la primera etapa, pero metió al equipo en cuartos de final de Copa Libertadores.

Barrios sueña con convertirse entrenador de Colo Colo.

Barrios no esconde el amor y los recuerdos que tiene por los albos, lo cual expresó en Las Últimas Noticias e incluso reveló un gran deseo: “Colo Colo me abrió las puertas para llegar lejos en el fútbol. Claro, me gustaría (dirigir a Colo Colo), pero ahora está bien. Está Gustavo Quinteros, que es mi amigo y a quien le tengo mucho cariño, se merece el momento que está viviendo”, aseguró.

El ex goleador del Cacique sabe que la carrera de entrenador es larga y tiene que quemar etapas: “Yo primero tengo que hacer mis armas y tener experiencia. Ya veremos si nos volvemos a cruzar", complementó.

En el cierre, el goleador del mundo en 2008 aseguró que se ha apoyado en ex técnicos para seguir aprendiendo: “Estuve en Alemania y con Carlos Ancelotti en España. A Jurgen Klopp lo conozco, para mí fue como un padre y quería que yo me quedara. Él y muchos entrenadores siempre me dieron un trato especial. Ahora quiero seguir adquiriendo información para lo que viene”, remató.