En esta jornada, el ex jugador con un pasado recordado en Colo Colo, Lucas Barrios hizo noticia en el mundo del fútbol e inició lo que será su etapa como director técnico.

Hace unos instantes, un histórico club del fútbol de Paraguay anunció a Lucas Barrios como su nuevo entrenador a partir de esta temporada, siendo este su primer desafío como estratega.

Así lo confirmó el Sportivo Luqueño, club paraguayo que oficializó en sus redes sociales al ex delantero como su nuevo entrenador, siendo este su primer gran desafío como DT.

“Damos la bienvenida a Lucas Barrios, nuevo director técnico de nuestro plantel principal. Con su liderazgo y conocimiento, inicia una nueva etapa en la historia del Kure Luque. ¡Que sea con éxitos, Lucas!”, señalaron.

Barrios iniciará su etapa como DT | Foto: Photosport

Lucas Barrios tendrá un díficil debut como estratega, en la que hoy en día el Sportivo Luqueño suma siete encuentros sin saber de triunfos: 6 derrotas y 1 empate, resultados que hoy en día lo tienen en el antepenúltimo lugar de la tabla con 17 puntos.

¿Cuándo sería el debut de Lucas Barrios como DT?

El ex goleador de Colo Colo tendrá su debut como entrenador con el Sportivo Luqueño el próximo jueves 16 de octubre a las 17:00 horas, cuando su equipo deberá visitar a Nacional de Paraguay.