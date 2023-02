Colo Colo logró tres puntos trascedentales en el Campeonato Nacional luego de derrotar de manera agónica por 1 a 0 a Ñublense de Chillán gracias al gol del paraguayo de Darío Lezcano, encuentro que se disputó en un estadio Monumental casi lleno.

Uno que fue protagonista fue Carlos Palacios, quien ingresó en el segundo tiempo para reemplazar al lesionado Jhordy Thompson, y en los minutos que estuvo en el terreno de juego intentó ser una pieza fundamental en los distintos ataques de los albos.

La Joya se robó las miradas de los hinchas albos | Foto: Guillermo Salazar

Si hay una voz autorizada para hablar del Cacique es Marcelo Pablo Barticciotto, ídolo albo, quien le levantó el pulgar al desempeño del ex Vasco da Gama.

"A mí el que me dejó buenas sensaciones ayer sin ser todavía lo extraordinario o tener el rendimiento que tuvo acá fue Carlos Palacios, me gustó cuando entró, me gustó su participación, lo encontré metido en el partido, lo encontré motivado", señaló el campeón de la Copa Libertadores de 1991.

"Es esperanzador, va a tener que seguir progresando y no es lo mismo que entrar en el segundo tiempo que ser titular", añadió.

Por último, tuvo palabras para la expulsión que sufrió la Joya tras haber finalizado el encuentro ante los Diablos Rojos. "A mí entender lo expulsaron de manera injusta porque los que lo fueron a buscar fueron los jugadores de Ñublense. El pleito no lo provocó él", finalizó.