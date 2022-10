Marco Rojas es una de las figuras de Nueva Zelanda y se ganó el corazón de Colo Colo, a pesar que no es un titular indiscutido. El Kiwi Messi llegó este semestre a Chile para disfrutar de su primera experiencia en el país y está fascinado con todo el ambiente que se respira en el fútbol chileno. El mediocampista solo quiere levantar el título 33 ante Coquimbo Unido.

Con un español entendible, Rojas hizo frente a la conferencia de prensa en el Estadio Monumental y el Kiwi solo quiere que se den las cosas para sumar un nuevo título de campeón en su carrera, aunque este tiene un valor simbólico por ser en el club de su familia.

"Ha sido una experiencia tremenda para mí. Me ha costado un poquito acostumbrarme a todo lo que es vivir en Chile y lo que es estar en Colo Colo. Me han tratado super bien los compañeros y todos en el club desde el primer dia. Lo he pasado bien, he crecido mucho, he aprendido mucho del fútbol chileno y lo que es ser jugador de este club", relató.

Además, el jugador ya está viviendo lo que será el duelo contra Coquimbo y Rojas reconoció que "queremos lograr el título, queremos salir campeones y es algo muy importante en llegar ahí, jugar bien y salir al final con lo que necesitamos. Sé que el partido será difícil porque están peleando ese tema (el descenso) y será un partido duro".

Marco Rojas se va adaptando a jugar en Colo Colo y está enfocado en ganar el título (Agencia Uno),

Rojas, con un gran currículum en Alemania y Australia, llegó para tomar las riendas del mediocampo albo, aunque su rol es más desde la banca para aclararle el panorama a Colo Colo en las segundas partes.

"Hasta ahora me tocó entrar y con eso tengo que pensar en hacer las cosas bien cuando tengo tiempo en la cancha. Quiero siempre ayudar al equipo y esa es mi meta. Entrar de una forma importante, para darle algo al equipo. La mayoría lo he podido hacer, otros partidos han sido muy díficiles, y en la mayoría de los partidos he podido entrar a hacer cosas. Estoy feliz con eso y vamos a ver que viene en los últimos partidos".