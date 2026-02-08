La Roja Femenina Sub 20 volvió a sufrir en el Sudamericano y esta vez fue ante Uruguay, cayendo por la cuenta mínima en un partido que se mantuvo parejo, pero que terminó inclinándose a favor de las charrúas. Pese a mostrar una imagen algo más ordenada que en el debut, el elenco nacional volvió a carecer de peso ofensivo.

El único tanto del compromiso fue suficiente para sentenciar el duelo y profundizar el complejo momento de Chile en el Grupo A. El equipo intentó competir y sostener el resultado, pero nuevamente le costó generar peligro real y terminó pagando caro cada desajuste.

Esta derrota se suma al duro estreno ante Paraguay, donde La Roja cayó por un categórico 4 a 0. Ese golpe inicial ya había dejado a Chile contra las cuerdas, y el revés frente a Uruguay terminó por complicar aún más su panorama en el certamen continental.

Con estos resultados, Chile queda como colista absoluta del grupo. Las cifras son el reflejo del mal arranque: cero puntos, ningún gol a favor y cinco tantos en contra, números que evidencian las dificultades que ha tenido el equipo tanto en defensa como en ataque.

En paralelo, Colombia se impuso por 1 a 0 sobre Venezuela, resultado que terminó de apretar la parte alta del Grupo A y dejó aún más relegada a la La Rojita Sub 20 femenina en la tabla de posiciones.

Así, el escenario para La Roja Femenina Sub 20 es cuesta arriba. Obligada a sumar en lo que resta del torneo, el desafío ahora pasa por mejorar su funcionamiento, recuperar confianza y cerrar el Sudamericano con una imagen más competitiva, más allá de los números adversos que hoy la tienen en el fondo de la clasificación.

Así queda la tabla del Sudamericano Sub-20 Femenino