Hace unos días se confirmó una baja sensible en Colo Colo, Gabriel Suazo, capitán del club, saldrá de la institución debido a que no renovó su contrato, por lo que no formará parte del plantel 2023 del equipo dirigido por Gustavo Quinteros. Revisa cuatro opciones que podrían tomar la jineta de capitán.

¿Quién podría ser el nuevo capitán de Colo Colo?

Esteban Pavez

Volante de 32 años que actualmente está jugando su tercera etapa con los Albos. Surgido de las divisiones inferiores, Pavez cuenta con la experiencia que le permitiría poder convertirse en el nuevo capitán de Colo Colo.

Leonardo Gil

Mediocampista argentino (nacionalizado chileno) que llegó al club en el año 2021. Con el paso del tiempo Gil se convirtió en uno de los pilares del mediocampo, sumado a una personalidad en cancha que podría hacerlo portador de la jineta de líder del Cacique.

Emiliano Amor

Defensa argentino de 27 años que llegó en 2021 proveniente de Vélez Sarsfield de Argentina. Amor se ganó un puesto de titular en la zaga defensiva de Colo Colo. Dado su rendimiento en la cancha se le considera como opción llevar la capitanía alba.

Brayan Cortés

Arquero chileno de 27 años que también forma parte de las convocatorias de la Selección Chilena. Cortés es considerado uno de los jugadores destacados del plantel, por lo que podría ser opción para reemplazar a Gabriel Suazo como capitán de Colo Colo.

Importante salida

Como se mencionó anteriormente, Colo Colo tendrá nuevo capitán en 2023 debido a que Gabriel Suazo, actual líder del Cacique, se va del club tras no haber llegado a un acuerdo con la dirigencia para renovar su contrato, el cual termina el 31 de diciembre de 2022.

El lateral izquierdo de la Selección Chilena podría saltar al fútbol del extranjero en 2023, esto según su representante, Alan Silberman.