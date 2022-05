El delantero de 26 años había sido anunciado como refuerzo de Coquimbo Unido hace pocos días, pero desde el estadio Monumental avisan que no ha firmado su contrato. Gustavo Quinteros lo pidió para reforzar la delantera.

¡Sorpresa Monumental! Ignacio Jeraldino no ha firmado con Coquimbo Unido y Colo Colo lo sondea como refuerzo

Tras finalizar la primera rueda, Gustavo Quinteros volvió a solicitar públicamente refuerzos para Colo Colo pensando en el cargado calendario del segundo semestre entre Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa Sudamericana. La idea, es sumar al menos dos incorporaciones antes de la intertemporada que arrancará el próximo martes en Argentina.

Uno de los puestos que urge al estratega es la delantera, ya que actualmente no tiene un relevo de garantías para Juan Martín Lucero, jugador que a su vez ha hecho un enorme esfuerzo físico para no perderse partidos a pesar de su lesión en el placa plantar del pie.

Sin embargo, las posibilidades para los albos son acotadas, ya que no tiene cupo de extranjero mientras no logren destrabar la salida de Christian Santos, jugador que ofreció un pobre rendimiento y al que le buscan salida. En ese sentido, sólo pueden ver opciones nacionales y que no hayan disputado más de 360 minutos con otro club en el torneo local.

Este tema se conversó en la reunión de directorio de Blanco y Negro, donde se barajaron las opciones de búsqueda y surgió una gran sorpresa: Ignacio Jeraldino.

Jeraldino viene de un paso poco productivo en el Santos Laguna. / FOTO: Agencia Uno

Pese a que el ex delantero de Audax Italiano fue anunciado hace pocos días como refuerzo de Coquimbo Unido, fuentes al interior del estadio Monumental confirmaron que el jugador no ha firmado su contrato con los piratas.

Este tema fue abordado en la junta de la alta mesa de la concesionaria, ya que además fue solicitado por Gustavo Quinteros. Esta semana se esperan reuniones con sus representantes para ver condiciones que permitan sumarlo antes del viaje a Argentina.

En estos días pueden surgir otros nombres, especialmente si se concreta la salida de Christian Santos. Consciente de la delicada situación financiera de Colo Colo, el estratega de Colo Colo sugirió hacer esfuerzo este semestre a cambio de no pedir jugadores el próximo año.