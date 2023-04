Danilo Díaz, joven canterano de Colo Colo, se marchó del club al fin de la temporada 2021 para probar suerte en Deportes Recoleta, club de la Primera B que batalla temporada a temporada para mantener la categoría y quedarse en el profesionalismo.

Díaz ha tenido un buen pasar en Recoleta y es de los más destacados del equipo, pero mira con nostalgia cuando piensa en el club que lo formó, según lo evidenció en conversación con Deportes 13.

Sobre su salida del Cacique, Díaz asegura que “Fue una decisión mutua porque Colo Colo no me consideraba y yo quería salir a jugar. Me iba a costar hacerlo ahí y en otro lado quizás iba a poder demostrar mis condiciones con un técnico que no me conocía”.

Díaz es protagonista en Recoleta. | Foto: Photosport

El pequeño -de contextura- formado en el Cacique no olvida el día de su debut: “Fue uno de los días más felices de mi vida debutar en Colo Colo, el club de mis amores. Nos tocó en un momento complicado y los juveniles tuvieron que poner la cara. Es un recuerdo que me quedará para siempre, debutar en Colo Colo era mi sueño y lo logré”.

¿Vuelta al Cacique? Díaz responde: “Yo creo que me va tocar dar la vuelta un poco más larga por cómo se dan las cosas. No creo que Colo Colo me quiera renovar y me de la opción de estar allá. Si se da, feliz. Está la opción de seguir acá o buscar otro club”.

ver también Revelan el culebrón albo que tiene a Cortés relegado a la banca

“Tengo la espinita de poder demostrar y jugar en Colo Colo. Debuté y todo, pero no em siento satisfecho con eso. Es una alegría, pero uno siempre espera más. La regularidad u otra oportunidad de demostrar”, remató en el cierre.