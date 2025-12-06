Colo Colo femenino lo hizo otra vez. Venció por 1 a 0 a Universidad de Chile y, además de ganar el tetracampeonato, logró su copa número 17 en la historia del fútbol femenil de nuestro país.

El primer tiempo estuvo muy marcado por la presión alta del equipo de Tatiele Silveira que no dejaba salir a las Azules de su zona de juego. Evidencia de ello fue la gran cantidad de tiros de esquina a favor del ‘Cacique’.

Sin embargo, el primer tanto del Popular llegó recién a los 34′ luego de un tiro de esquina y un rebote que capturó Yessenia López para batir a la joven meta del ‘Romántico Viajero’.

En el complemento, Ryann Torrero se vistió nuevamente de heroína conteniendo los remates de las Azules. La más cercana chance de empate llegó en el 81′ gracias a un remate de Franchesca Caniguán que dio en el vertical de la golera alba.

Colo Colo femenino salva el centenario

Tras 7′ de adición, los equipos no se hicieron más daño y Colo Colo conquistó finalmente su copa número 17 en la liga femenina nacional.

Además, las Albas logran un nuevo tetracampeonato justo en el año de su centenario, sacando la cara por el club que a nivel masculino no logró dar el ancho.

