Una fecha final de infarto tuvo hoy la jornada sabatina de la Liga de Primera 2025. Y es que además de jugarse los partidos que definirían al segundo descendido del fútbol chileno, en la parte alta se disputaban palmo a palmo los cupos para la próxima edición de la Copa Libertadores.

Universidad de Chile enfrentaba a un Deportes Iquique que soñaba con permanecer en Primera, mientras que los Azules disputaban su lugar en la próxima Libertadores.

En simultáneo, Universidad Católica se medía ante Unión La Calera en el Claro Arena y O’Higgins hacía lo propio ante Everton, otro que rezaba para no perder la categoría.

Ya están listos tres de los cuatro equipos chilenos que irán a Copa Libertadores (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images)

Mientras los ‘Cruzados’ aseguraban el Chile 2 y el ‘Bulla’ ganaba y se aferraba al Chile 3, O’Higgins hizo la gracia sobre la hora y anotó el 1 a 0 a los 97′ frente a Everton quedándose finalmente con dicho cupo.

Por ende, el gran perdedor de la jornada fue U. de Chile,quien contaba con la chance de quedar al menos con el Chile 3, pero tras el triunfo del ‘Capo’ ante los viñamarinos debió conformarse con ir a Copa Sudamericana.

Lógicamente, el Chile 1 le pertenece al campeón Coquimbo Unido que esta jornada venció al descendido Unión Española. Falta aún definir quién será campeón de Copa Chile (Limache o Huachipato) para definir al cuarto clasificado.

Así queda la tabla de la Liga de Primera

DATOS CLAVE

Universidad Católica se quedó con el cupo Chile 2 para la próxima edición de la Copa Libertadores.

