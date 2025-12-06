En un verdadero partidazo Universidad de Chile derrotó 3-2 a Deportes Iquique y cerró su participación en la Liga de Primera 2025 donde finalmente alcanzó la clasificación a la Copa Sudamericana. En tanto, los ‘Dragones Celestes’ no pudieron lograr el milagro y descendieron a Primera B.

La ilusión iquiqueña se encendió a los 4′, cuando Álvaro Ramos apareció sin marcas en el área chica para conectar un pase preciso de Edson Puch para poner el 1-0.

Tras un polémico gol anulado por offside de Leandro Fernández en el origen de la jugada (16’), la U lograría la igualdad a los 30’ tras un impecable tiro libre de Matías Sepúlveda.

En el segundo tiempo golpeó de entrada a los azules que se ilusionaban con el marcador entre la UC y Unión La Calera. Un soberbio cabezazo de Bryan Soto a los 47’, le devolvía la ilusión a los nortinos.

Pero la alegría iquiqueña duró poco: a los 51’ Maximiliano Guerrero sacó una genialidad de remate desde la derecha y a los 56’ Lucas Di Yorio definió sin complicaciones para decretar el 3-2 definitivo en el estadio Tierra de Campeones.

¡La U a Copa Sudamericana!

Con este resultado, Universidad de Chile logró el ‘Chile 1’ de Copa Sudamericana tras rematar en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 55 puntos, quedando debajo de O’Higgins que derrotó agónicamente a Everton y de la UC que tras superar a Unión La Calera se quedó con el ansiado ‘Chile 2’.

En tanto, Deportes Iquique se convirtió en el segundo descendido a la Liga de Ascenso 2026 tras cerrar el año en el 15° puesto con 24 puntos. Los ‘Dragones Celestes’, que acompañarán a Unión Española en la B, vuelven a la división de plata tras dos temporadas en Primera División.