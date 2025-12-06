Este sábado se disputaron cinco partidos en simultáneo por la fecha 30 de la Liga de Primera 2025, la última en el cierre de la temporada en el fútbol chileno, donde uno de los duelos decisivos era entre Universidad Católica y Unión La Calera.

Los Cruzados necesitaban de un triunfo para asegurar su clasificación a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, como Chile 2, lo que consiguió remando desde atrás.

Esto porque la UC tuvo que remontar ante los Cementeros, quienes abrieron la cuenta en el Claro Arena a los 38 minutos con gol de Ignacio Mesías.

El empate para La Franja llegó a los 54′ con la conquista de Clemente Montes y Eduard Bello dio vuelta el marcador en los 70′ para los dirigidos por Daniel Garnero.

Con este resultado, Universidad Católica aseguró el Chile 2 y se clasifica directo a la Copa Libertadores 2026, como subcampeón de la Liga de Primera con 58 puntos.

Mientras que La Calera quedó en la duodécima posición con 29 unidades, lejos de la zona de descenso y sin posibilidad de meterse a ningún trofeo internacional.

En los otros partidos de la jornada O’Higgins venció por 1-0 a Everton y clasificó a la fase previa de Copa Libertadores como Chile 3; el campeón Coquimbo Unido goleó por 4-2 al descendido Unión Española; Universidad de Chile venció por 3-2 a Deportes Iquique y lo mandó a Primera B; y Deportes Limache se impuso por 1-0 a Deportes La Serena.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025: