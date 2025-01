Sebastián Vegas llega a Colo Colo a préstamo desde Monterrey. El defensor chileno de 28 años se mostró muy entusiasmado en la conferencia de prensa de presentación. De hecho, estuvo acompañado por su madre y su padre en este importante momento de su carrera.

El zaguero se enteró hace un mes de la opción de llegar al Cacique: “Estaba en la casa de mis papás de vacaciones y me dijeron que existía la posibilidad. De inmediato les dije que me encantaría poder venir. Pasaron muchas cosas entremedio, pero se pudo dar, así que estoy muy contento por eso”.

Para el futbolista es especial, ya que en el fútbol formativo de Colo Colo empezó todo: “El entrar aquí fue muy especial, hace 20 años que no pasaba por acá. Fue emocionante porque el entrar, el pasar por la cancha, el acordarte cuando tenías ocho o diez años en las cadetes”.

“Vivir tantos momentos ahí con mi papá, con mi mamá, fue súper emocionante. Sé que para ellos también lo es, por eso están aquí hoy. Fue un lindo camino y hoy estoy muy contento de poder estar aquí”, complementó.

Sebastián Vegas se emociona en su presentación en Colo Colo

El defensor fue consultado por la presencia de su mamá en la conferencia, quien estaba captando con su celular cada momento. “Una madre orgullosa qué más te puedo decir, ella me ha acompañado siempre. Me acompañó cuando venía a entrenar acá, por eso la invité. Sabía que el volver al Monumental va a ser muy emocionante para ella y para mi papá”.

También mencionó los esfuerzos y mostró su emoción. “Le tocó cag… de frío, le tocó caminar bajo la lluvia desde Pedrero hasta acá. Son muchas cosas. Te dije que me ibas a hacer emocionar, para mí es muy especial que esté ella hoy acá. Me fui hace casi 10 años y había estado en dos equipos antes y no habían podido estar en ninguna de las presentaciones, que estén los dos es un regalo para mí”, mencionó un emocionado futbolista.