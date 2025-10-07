Colo Colo tiene un compromiso amistoso este miércoles en Puerto Montt, donde Fernando Ortiz buscará darle continuidad al equipo y que no pierda el ritmo competitivo tras la goleada a Deportes Iquique hace más de una semana.

El gran objetivo del ‘Tano’ en lo que resta de la Liga de Primera 2025 es clasificar al Cacique a un torneo internacional, algo que hoy por hoy parece una hazaña al estar en el octavo puesto y a 4 puntos del último clasificado a Copa Sudamericana.

Es precisamente para el 2026 que los hinchas albos ya están pensando y, en esa línea, tienen claro a quién quieren ver nuevamente en el Estadio Monumental para darle un salto de calidad a un plantel que este 2025 no estuvo a la altura.

Hinchas de Colo Colo quieren a Jordhy de vuelta. | Foto: Photosport

En una encuesta conducida por Bolavip Chile donde participaron más de 430 personas, 360 de ellas se inclinan por un retorno de Jordhy Thompson, mientras 70 se niegan a que el formado en Colo Colo vuelva a los pastos de Macul.

Cabe recordar que, actualmente, Jordhy Thompson milita en el FC Orenburg de Rusia, donde ha mezclado buenas con malas en lo futbolístico. En lo personal, pareciera que enmendó el rumbo y vive una vida familiar sin sobresaltos.

¿Podrá ser una alternativa para el próximo año? Si bien primero tiene que haber acercamientos, Jordhy Thompson ha dicho en innumerables ocasiones que le gustaría tener una revancha en el Cacique tras su turbulenta salida.

Los números de Jordhy Thompson esta temporada

En la presente temporada del fútbol ruso, Jordhy Thompson acumula 11 presencias con el Orenburg, donde ha anotado en 4 ocasiones y ha asistido en una oportunidad con más de 600 minutos en cancha.