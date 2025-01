Colo Colo presentó en el día de ayer a Víctor Felipe Méndez, Sebastián Vegas y Tomás Alarcón como las tres nuevas flamantes incorporaciones de los albos, además de darle la bienvenida de vuelta a Emiliano Amor a la institución.

Con lo de ayer, fue el propio Aníbal Mosa quien confirmó que el plantel de Colo Colo queda oficialmente cerrado para la primera parte del año. Si bien no llegarán más jugadores, sí se podrían producir eventuales salidas.

Pese a lo anterior, Patricio Yáñez tiene bien claro quién de los seis refuerzos de Colo Colo en este Mercado de Fichajes debe ser un fijo en el once estelar que planteará Jorge Almirón para el presente año.

Hay Amor por todo el 2025 en Colo Colo. | Foto: Photosport

“Me parece que juega en ventaja de Emiliano Amor que conozca al club y a sus compañeros. En definitiva, su salida se produce porque no iba a tener la cantidad de partidos, por lo del cupo de extranjero y lo de Falcón”, dijo en ESPN Chile.

Yáñez celebra la llegada del ex Vélez Sarsfield e, incluso, lo pide de titular de inmediato: “Se toma la decisión, se revierte y me parece que es un acierto. Está para ser titular sin lugar a dudas”, agregó el ex jugador.

Incluso, el campeón de Copa Libertadores de América con el Cacique se aventura en cómo planteará Jorge Almirón la defensa, diciendo que “La línea de 3 con la llegada de Amor se estaría ratificando, pero dependiendo del rival lo podría modificar. Algo que no es raro para Almirón o los jugadores”, remató.

¿Cuándo debuta Colo Colo en la Copa Chile?

Colo Colo debuta en la Copa Chile 2025 este jueves 30 de enero cuando, a partir de las 8 de la noche, tenga que medir fuerzas con Deportes Limache en el Estadio Monumental.