Nicolás Córdova ha tenido un Mundial Sub 20 de dulce y agraz con la Selección Chilena, donde si bien clasificó a La Roja a los octavos de final de la cita planetaria, lo hizo solo por tener menos tarjetas amarillas que Egipto en la definición del Grupo A.

El nivel de juego de Chile no ha estado a la altura de lo esperado y uno que se ha llenado de críticas es el entrenador de la Sub 20, sobre quien Juan Cristóbal Guarello destapó sus reales intenciones en su paso por Quilín.

“Voy a decir esto responsablemente: Córdova cuando vio la posibilidad de quedarse con la adulta, como caballo de hipódromo, corrió con las antiojeras. Es más, yo creo que, si no hubiese habido Mundial Sub 20, dejaba botada esta selección y se iba a la adulta inmediatamente”, dijo en Deportes en Agricultura.

Córdova fue desenmascarado por Juan Cristóbal Guarello. | Foto: Photosport

El destacado comunicador nacional sigue: “Esto no es una interpretación mía, es información que yo tengo. Si le decían hace dos meses que el Mundial Sub 20 lo tomaba otra persona, pero que él agarraba la adulta hasta el 2030, ni la pensaba”.

“El objetivo total de Córdova es la selección adulta. Por eso nunca ha tenido ningún reparo en agarrar la primera vez cuando se fue Berizzo ni ahora. El mismo Córdova articuló todo para tomar a la adulta en los partidos ante Brasil y Uruguay”, complementó en sus aseveraciones sobre Córdova.

Lo cierto es que Nicolás Córdova, de momento, es el entrenador de la Sub 20 y habrá que ver después del Mundial qué sucede con su futuro. La adulta, por otro lado, todavía no cuenta con un técnico titular.

El último paso de Nicolás Córdova por la adulta

Nicolás Córdova dirigió los últimos dos partidos de La Roja en las Clasificatorias al Mundial de Norteamérica 2026, en donde cayó de manera estrepitosa ante Brasil por 0-3 en Río de Janeiro y empató con Uruguay en Santiago.