El King festejó con todo la goleada de Colo Colo por 6-2 sobre Ñublense, bromeando con el streamer argentino Davoo Xeneize.

En Colo Colo tuvieron una verdadera fiesta anoche tras golear por 6-2 a Ñublense, por la fecha 12 de la Liga de Primera 2026, donde una de las grandes figuras fue Arturo Vidal, incluso convirtió un golazo a los 57 minutos.

El King volvió a liderar al Cacique que es el puntero exclusivo del torneo, sacándole cinco puntos de diferencia a su escolta, Huachipato.

Luego del partido en el Estadio Monumental, el volante de 38 años se dio un tiempo para celebrar, donde estuvo atento al streaming del argentino Davoo Xeneize, quien repasó el autogol que anotó el bicampeón de América a los 50′.

Ante aquello, Vidal le envió un mensaje por audio, que reprodujo en vivo el streamer trasandino, donde bromeó con su gol en el arco propio.

“Qué pasa Davoo, amigo, ¿que pasó? ¿me está matando? ¿cómo es la cosa? Confío tanto en mi equipo que puedo hacer goles en los dos lados (risas) Fue mala suerte, pero el segundo por lo menos me acordé cuando jugaba en Europa”, lanzó.

“Feliz ahora porque estamos punteros, aumentamos a cinco puntos y la gente de Colo Colo se fue feliz papá. Usted sabe que el trabajo siempre trae cosas buenas”, completó el ex Barcelona.

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En síntesis