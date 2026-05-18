Joaquín Sosa y Fernando Ortiz definen a Arturo Vidal en una palabra: Esto dijeron sobre el crack de Colo Colo

El defensor central de los albos y el DT del Cacique fueron consultados por Arturo Vidal y lo definieron en una palabra.

Colo Colo tuvo una robusta actuación ante Ñublense de Chillán el día de ayer, superando al conjunto sureño por un claro y expresivo 6-2, donde Javier Correa y Leandro Hernández fueron las grandes figuras de los albos.

Uno que también fue protagonista es Arturo Vidal, quien tuvo la mala fortuna de convertir un autogol a favor de Ñublense, aunque minutos después enmendó su error con un golazo de fuera del área.

Vidal fue protagonista ante Ñublense. | Foto: Photosport

Una vez finalizado el encuentro, en TNT Sports atajaron a Joaquín Sosa antes de entrar al túnel y le pidieron definir al ex Juventus y Bayern Múnich, en una palabra: “Fua. Pasa que yo paso mucho tiempo con él y en una palabra… crack”, dijo.

El que no se quiso quedar atrás con las definiciones fue Fernando Ortiz, quien iba pasando por atrás de la cámara y también fue consultado. Después de dos segundos para pensar, el DT soltó: “Mágico”.

Así las cosas, Arturo Vidal hizo una buena presentación ante Ñublense y sus compañeros lo reconocen no solo por su presente, sino que también por su gran trayectoria que lo tuvo desfilando en los mejores equipos del mundo y siendo protagonista con la Selección Chilena.

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En síntesis

Arturo Vidal anotó un autogol y luego un golazo en el triunfo de Colo Colo.

El conjunto albo superó a Ñublense de Chillán por un expresivo marcador de 6-2.

El delantero Javier Correa y Leandro Hernández fueron las grandes figuras del partido de ayer.