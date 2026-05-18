El histórico relator indentificado con Colo Colo gozó con la victoria del Cacoque por 6-2 ante Ñublense en la Liga de Primera 2026.

En Colo Colo todo es alegría tras la goleada por 6-2 sobre Ñublense por la fecha 12 de la Liga de Primera 2026, donde el Cacique tuvo una verdadera fiesta el domingo en el Estadio Monumental.

Sin duda que fue el mejor partido de los albos bajo la dirección técnica de Fernando Ortiz, que se mantienen como líderes absolutos del torneo, ahora sacándole cinco puntos de diferencia a su escolta.

Luego de lo sucedido en Macul, conversó con BOLAVIP una voz más que autorizada para hablar del cuadro popular. Se trata del histórico relator Vladimiro Mimica, que se gozó con lo que vio en La Ruca.

“Colo Colo hizo su mejor partido incuestionablemente. Cuando uno se pregunta quién fue el mejor, hoy habría que preguntarse quién fue el más bajo jugador de Colo Colo”, comenzó analizando.

“Hoy Colo Colo jugó a gran nivel, la verdad que cuesta encontrar una figura estelarísima, aunque las tuvo Colo Colo, evidentemente, partiendo por (Leandro) Hernández, (Javier) Correa, por (Arturo) Vidal, por ese mediocampo que muerde y juega bien, administra bien la pelota”, agregó.

Colo Colo tuvo su mejor performance ante Ñublense. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

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En la misma línea, Mimica insistió que en los pupilos del Tano Ortiz no hubo puntos bajos y que incluso el resultado pudo haber sido mucho más abultado.

“Hoy Colo Colo no tuvo puntos bajos, hizo un partido redondo y logró lo que le costaba lograr, concretar las oportunidades de gol. Ya en el primer tiempo era muy mesquino y mentiroso el resultado, había una diferencia de mucho más de ese gol”, señaló.

“Así como el primer tiempo perteneció a Colo Colo, el segundo fue rotundo e incluso pudo haber hecho más goles en el desarollo”, completó el magallánico.

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En síntesis