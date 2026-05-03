En Argentina está dando que hablar esta nueva figura chilena que de a poco se va ganando un lugar, incluso el famoso streamer trasandino Davoo Xeneize lo llenó de elogios.

Se trata del atacante Maximiliano Gutiérez, que anoche volvió a anotar en el triunfo por 2-1 de Independiente de Avellaneda sobre San Lorenzo de Almagro.

El ex Huachipato ha ido de menos a más, dándole vuelta la mano al entrenador Gustavo Quinteros.

Anoche tras su actuación ante el Ciclón, el youtuber argentino se dio un tiempo para destacar lo que está haciendo el jugador de 22 años en el Rojo.

“Maximiliano Gutiérrez, el chileno, infravalorado. Tremendo jugador, es muy criterioso a la hora de pasar al ataque y eso es lo que más le falta al fútbol argentino hoy, jugadoeres que ataquen y sepan qué hacer en la recta final de la jugada, que tengan finalización”, indicó Davoo.

“Maximiliano Gutiérrez cada vez que pasa al ataque, o asiste, o mete el gol o decide bien, es un jugador que sabe decididor. ¿Sabes lo que vale eso en el fútbol argentino?”, planteó a sus seguidores en la transmisión en vivo.

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En síntesis