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Davoo Xeneize le hace un altar a esta nueva figura chilena: “Infravalorado, tremendo jugador”

El famoso streamer argentino se deshizo en elogios para un futbolista chileno que se está ganando su espacio al otro lado de la cordillera.

Davoo Xeneize destaca a un jugador chileno en Argentina. (Foto: Instagram)
Davoo Xeneize destaca a un jugador chileno en Argentina. (Foto: Instagram)

En Argentina está dando que hablar esta nueva figura chilena que de a poco se va ganando un lugar, incluso el famoso streamer trasandino Davoo Xeneize lo llenó de elogios.

Se trata del atacante Maximiliano Gutiérez, que anoche volvió a anotar en el triunfo por 2-1 de Independiente de Avellaneda sobre San Lorenzo de Almagro.

El ex Huachipato ha ido de menos a más, dándole vuelta la mano al entrenador Gustavo Quinteros.

Anoche tras su actuación ante el Ciclón, el youtuber argentino se dio un tiempo para destacar lo que está haciendo el jugador de 22 años en el Rojo.

“Maximiliano Gutiérrez, el chileno, infravalorado. Tremendo jugador, es muy criterioso a la hora de pasar al ataque y eso es lo que más le falta al fútbol argentino hoy, jugadoeres que ataquen y sepan qué hacer en la recta final de la jugada, que tengan finalización”, indicó Davoo.

“Maximiliano Gutiérrez cada vez que pasa al ataque, o asiste, o mete el gol o decide bien, es un jugador que sabe decididor. ¿Sabes lo que vale eso en el fútbol argentino?”, planteó a sus seguidores en la transmisión en vivo.

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En síntesis

  • Maximiliano Gutiérrez anotó un gol en el triunfo 2-1 de Independiente ante San Lorenzo.
  • El atacante chileno de 22 años recibió elogios del streamer argentino Davoo Xeneize.
  • El exjugador de Huachipato logró consolidarse en el esquema del entrenador Gustavo Quinteros.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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