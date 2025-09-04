Pese a que el Centenario de Colo Colo no ha sido del todo celebrado por todos los hinchas producto de las tragedias y malos resultados, la Gira Centenario se ha robado todas las miradas entre los fanáticos albos.

Este sábado 6 de septiembre, el Estadio Monumental será escenario de una jornada histórica: primero, las leyendas del cuadro Popular enfrentarán a las de Alianza Lima, y luego se dará paso al encuentro oficial del fútbol femenino entre Colo Colo y Everton.

La actividad promete ser única, combinando deporte y espectáculo, y la organización confirmó que habrá sorpresas y presentaciones especiales antes y después del partido, en el marco de los festejos del Centenario.

Todo está listo para un un cruce con exfutbolistas y leyendas de ambas instituciones | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Julianno Sosa cantará en Colo Colo vs Alianza Lima en amistoso de leyendas

Entre los anuncios más esperados, se confirmó la presencia de Julianno Sosa, reconocido cantante de música urbana y declarado fanático del Cacique. En un video publicado en Instagram, el artista invitó a todos los seguidores a asistir.

“Hola familia colocolina. Soy Julianno Sosa y los quiero dejar a todos invitados este sábado porque voy a estar cantando en la doble jornada histórica de Colo Colo, donde vamos a apoyar a las Albas y Colo Colo Centenario. Compren sus entradas y nos vemos en La Ruca”, dijo el artista en un video en Instagram.

El evento promete ser uno de los momentos más destacados del año para los aficionados del Cacique, quienes podrán disfrutar de un clásico internacional, del fútbol femenino y de una jornada llena de música y celebración en un solo día.

¿Qué canal transmitirá el amistoso de Colo Colo Centenario vs Alianza Lima?

Para los hinchas que no puedan comprar sus entradas para asistir al Estadio Monumental, tendrán la oportunidad de ver el partido entre Colo Colo y Alianza Lima por TNT Sports.