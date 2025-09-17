En Colo Colo ya piensan en lo que será el próximo mercado de fichajes para la temporada 2026, donde la idea es reconstruir gran parte del equipo, esta vez bajo la dirección técnica de Fernando Ortiz.

Aunque antes deben definir si el técnico argentino seguirá al mando del equipo o no, ya que tiene una cláusula de revisión al cierre de la temporada, pues si no clasifica a torneos internacionales podría despedirse del cuadro popular.

Para aquello en la dirigencia se encuentran adelantando trabajo y hay dos puestos que son la prioridad para reforzar al Eterno Campeón.

Los primeros refuerzos que buscará Colo Colo

Según información que entregó este miércoles el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN, en Colo Colo definieron cuáles son las prioridades en la siguiente ventana de pases, donde hay dos puestos que deben reforzar.

Estos son el lateral derecho y el lateral izquierdo, donde sí o sí deberán contratar nuevos nombres para reemplazar o exigir a quienes son los titulares en este momento.

Actualmente aquellos puestos están en manos de Mauricio Isla y Erick Wiemberg, quienes han sido muy criticados por su desempeño este 2025.

Eso sí, hasta el momento no se conocen los nombres de algunos de los candidatos que la gerencia deportiva debe contactar.

Erick Wiemberg es uno de los apuntados para perder el puesto en Colo Colo el 2026. (Foto: Javier Vergara/Photosport)

¿Cuándo se abre el mercado de fichajes de verano?

El libro de pases del fútbol chileno volverá a abrirse tras el cierre de la Liga de Primera 2025, que tiene fecha de término la primera semana de diciembre.