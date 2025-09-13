Colo Colo se ha caracterizado durante toda su historia por ser el equipo más ganador de Chile y de eso no caben dudas. Grandes jugadores históricos del país han salido de su cantera, aunque aquello ha ido quedando en el olvido en los últimos años.

Por distintas circunstancias, muchos de los formados en el club o bien no llegan al profesionalismo, o también son enviados a préstamos a clubes de segunda o tercera división. Otros encuentran su espacio en otros equipos de primera, pero hoy son muy pocos los que se consolidan en el primer equipo del “Cacique” y que logran dar el salto a grandes ligas del extranjero.

Similar a estos primeros ejemplos es el caso del portero Diego López, formado en Pedrero quien, tras un paso por Fernández Vial en la Segunda División Profesional, decidió darle un giro radical a su vida y partir a la exótica liga de nada menos que República Dominicana.

El exportero del popular reflexionó con AS Chile sobre su llegada a aquel país para defender los colores del Atlántico FC: “Estoy tranquilo, porque me vine con la motivación de que se abrió la puerta para poder jugar. De repente uno igual echa de menos, pero estoy haciendo lo que me gusta y mi familia está feliz”

Tras su cambio de Macul al Vial, aseguró que el cambio fue bastante brusco: “Sí, porque en Colo Colo uno lo tiene todo, es el equipo más grande, así que es totalmente distinto”. De igual forma, mantiene el cariño por el club: “Fue lo que me ayudó a llegar hasta donde estoy hoy, por la formación”.

Diego López quiere volver a Colo Colo

Como muchos otros compañeros de categoría, López salió en 2020 en busca de más minutos. Así se presentó la opción de partir al Vial: “Es que justo Claudio Rojas, un técnico que me tuvo en Colo Colo, me preguntó en el 2020, casi a fin de año, si me quería ir a préstamo al Vial. Y ya él en el 2021 asumió y me dijo que si quería irme, podía ir a pelearla. Y que pida el pase y me vaya libre para allá…”.

No se arrepiente de haber buscado su espacio: “Es dar la vuelta larga, pero cuando aparecen esas oportunidades, hay que darle. Y más cuando uno tiene el respaldo del profe”.

Eso sí, pese a que su foco está en su actual club de RD, asegura que tiene al “Cacique” entre ceja y ceja: “Me encantaría, pero hay que ir paso a paso. Si se da, bien. Y si no, que suceda lo que tenga que suceder”.