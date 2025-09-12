Este fin de semana se disputa la Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile, quienes fueron los campeones de la temporada anterior en el fútbol chileno.

El Cacique fue campeón del Campeonato Nacional y la U de la Copa Chile, por lo que se volverán a ver las caras luego de dos semanas.

Esto porque el 31 de agosto disputaron la edición 198 del Superclásico, con triunfo por 1-0 para los albos por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.

En esta ocasión Colo Colo viene con nuevo entrenador, el argentino Fernando Ortiz, quien debutará en la Supercopa buscando conseguir el primer título de su carrera como DT.

Mientras que para el cuadro popular este podría ser el único título de su año centenario, pues está muy lejos de la disputa por la liga y quedó eliminado tempranamente de Copa Libertadores y Copa Chile.

El récord que puede conseguir Fernando Ortiz con Colo Colo

Pero además, Ortiz en este estreno podría conseguir una tremenda marca con Colo Colo, ya que el Eterno Campeón podría consagrarse como el máximo ganador de la Supercopa.

Así es, porque además de ser el campeón defensor, suma cuatro títulos en este certamen que se creó en 2013, los mismos que tiene Universidad Católica. Por lo que de vencer a la U el fin de semana, quedará de forma exclusiva como el que más veces ha levantado este trofeo.

Colo Colo fue el campeón de la Supercopa 2024. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Esta es el único récord que le falta al Popular, considerando que es el máximo ganador de Primera División (34), también de Copa Chile (14) y además es el único equipo chileno en obtener la Copa Libertadores (1) y la Recopa Sudamericana (1).