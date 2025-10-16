El Mundial Sub 20 Chile 2025 ya conoce a sus dos finalistas, donde el próximo domingo se enfrentarán Argentina y Marruecos en Santiago, buscando levantar el título, donde la Albiceleste busca su séptima estrella en esta categoría.

Anoche, los trasandinos eliminaron a Colombia por un marcador de 1-0 en el Estadio Nacional, donde la gran figura terminó siendo el delantero Mateo Silvetti, quien anotó el único gol, sumando tres conquistas en la fase final del torneo.

El jugador de 19 años pertenece al Inter Miami, que en agosto lo compró por cerca de 5 millones de dólares a Newell´s Old Boys. En el equipo de la MLS es compañero de Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Luis Suárez y también del ex Colo Colo Maximiliano Falcón.

Tras la semifinal, BOLAVIP le preguntó a Silvetti por cómo ha sido su relación con el Peluca, quien dejó huella en el fútbol chileno, donde contestó que ha podido aprender bastante del uruguayo como de los otros referentes de aquel club.

“El poco tiempo que estuve allá, bueno, hablé tanto con él como con mis otros compañeros. Tienen un recorrido muy bueno en el fútbol, y uno como chico siempre trata de escuchar y aprender”, comenzó diciendo en zona mixta.

Respecto a si conoce algo de nuestra liga, respondió: “Sí, a mí me gusta el fútbol, veo todo el fútbol y siempre está bueno, cada liga tiene su característica”.

La clasificación a la final del Mundial Sub 20

En la instancia también se refirió a la clasificación a la final del Mundial Sub 20 y lo decisivo que ha sido viniendo desde el banco de suplentes.

“Muy contento, hoy me está tocando aportar desde afuera y los últimos minutos. Siempre lo dije, tanto los chicos que arrancan como los de afuera están muy bien, tenemos un grupo muy unido y eso hace que hoy seamos finalistas”, señaló.

Finalmente, reveló que han recibido mensajes de la selección absoluta de Argentina, de los actuales campeones del mundo como el propio Messi.

“Sí, creo que tanto ellos como todos siempre tiran la energía positiva y eso nos ayuda mucho. Ahí se vio el mensaje de Leo que es un orgullo para mí y para todos los chicos que nos manden sus fuerzas”, cerró Silvetti.