En Colo Colo se ilusionan con el regreso de Maximiliano Falcón en medio de un complejo panorama, donde la crisis se profundizó tras la caída por 3-0 en la Supercopa ante Universidad de Chile.

El defensa uruguayo estuvo muy atento a lo que pasaba con el Cacique, ya que vio el partido junto a la barra filial del cuadro popular en Miami, Estados Unidos.

Quien en febrero fue vendido al Inter Miami asistió a la junta acompañado de su familia, donde dio unas palabras a los hinchas chilenos presentes en el lugar, quienes entonaron: “Oh, Peluca va a volver”.

El discurso de Maximiliano Falcón para Colo Colo

“Agradecerles a todos por abrirnos este espacio, estamos en un país que estamos lejos de la familia, es complicado. Para todos también, muchos que han abandonado su tierra por una oportunidad mejor. Y que nos juntemos y que nos hagan parte de esto para nosotros es importante, es un guiño al alma“, comenzó diciendo el Peluca Falcón.

“Somos muy felices. Desde el primer momento que llegamos a Chile nos trataron como unos chilenos más, más allá de lo que es el fútbol, por eso le agarramos tanto cariño al país. De parte de nosotros tenemos un hijo chileno, vamos a andar por ahí yo creo que el resto de nuestras vidas“, agregó el zaguero de 28 años.

“Lo que queda es lo humano, gracias de verdad, para nostros es importante y que sepan que somos uno más de ustedes. Y aguante Colo Colo papá”, completó en su discurso.

En seguida uno de los presentes le realizó la pregunta por un posible llamado para defender a la Selección Chilena, a lo que el charrúa respondió “Ojalá”.

Mira el VIDEO a continuación: