El lunes Colo Colo empató 2-2 con Deportes Limache en el cierre de la fecha 25 de la Liga de Primera, partido que se disputó en el Estadio Nacional y al que asistieron cerca de 21 mil espectadores.

Algunos de los hinchas albos que llegaron a Ñuñoa conversaron con BOLAVIP en la previa, donde fueron consultados por un eventual regreso de Maximiliano Falcón al cuadro popular.

Cabe recordar que el propio Peluca ha dejado abierta la posibilidad de volver al Cacique, luego de haber sido vendido al Inter Miami a inicios de año.

Ante la pregunta, el pueblo colocolino respondió esperanzado y enérgicamente en su deseo por volver a ver al defensa uruguayo vestido de blanco y negro, considerando la pésima temporada que ha tenido la zaga del Eterno Campeón.

“Que vuelva cuando quiera”, “lo estamos esperando”, “con los brazos abiertos, fue fundamental en la defensa”, “no era tácticamente tan bueno, pero le ponía corazón, que es lo que nos falta ahora”, “que venga al tiro”, “yo lo voy a buscar al aeropuerto”, fueron parte de los comentarios de los hinchas.

Mira el VIDEO a continuación:

¿Hasta cuándo tiene contrato Maxi Falcón en Inter Miami?

Cabe recordar que Maximiliano Falcón fue vendido al equipo de la MLS por 2,5 millones de dólares en febrero de este 2025, donde firmó un contrato por cuatro temporadas (hasta diciembre de 2028).

Hasta el momento el charrúa ha disputado 35 partidos con el cuadro de Florida y ha convertido un gol. Comparte plantel con estrellas mundiales como Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets y Jordi Alba.