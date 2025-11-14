Si bien el torneo nacional aún no culmina, ya hay algunos equipos que empiezan a proyectar lo que será la temporada 2026 y por esto, ya planifican lo que es el tema de los refuerzos para poder conformar competitivos planteles.

En las últimas horas, un gran rumor fue el que se ha conocido, en la que dos de los equipos grandes del fútbol chileno estarían tras los pasos de un mismo jugador.

Colo Colo y la Universidad Católica ya empiezan a planificar lo que será su 2026 y por esto, ya analizan nombres para poder fichar en el próximo mercado, en la que ambos clubes pusieron los ojos en una gran figura de nuestro torneo.

Colo Colo y la UC ponen los ojos en Salinas

Pensando en el 2026, desde el ‘Cacique’ y ‘Cruzados’ estarían tras los pasos del lateral nacional, Francisco Salinas, quien ha cumplido un gran desempeño en Coquimbo Unido.

Salinas en la mira de la UC y Colo Colo | Foto: Photosport

La gran temporada del lateral de 25 años le ha significado que dos grandes equipos del fútbol chileno pongan los ojos en él para el próximo mercado, en la que podría desarrollarse una dura lucha por su futuro.

El hoy seleccionado nacional hace unos días señaló que se encuentra muy feliz en Coquimbo Unido, proyectando de cierta parte su 2026 en el conjunto ‘Pirata’, pero la UC y Colo Colo sin duda que podrían ser un destino bastante seductor para él.

