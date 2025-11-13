Aunque restan aún tres fechas para el término de la Liga de Primera 2025 y Coquimbo Unido se consagró campeón a falta de cuatro, en Colo Colo ya comienzan a mirar hacia el próximo mercado pensando en reestructurar el plantel para la siguiente temporada.

Son varios los nombres que empiezan a rondar ya por Macul, y es precisamente el ‘Pirata’ al club donde miran los Albos para sacar a algunas figuras de dicho plantel y traerlos como refuerzos para el año entrante.

En Pedrero ya suenan los nombres de Matías Palavecino y Francisco Salinas. Esta vez, un tercer nombre del elenco aurinegro se suma a los posibles candidatos como nuevo fichaje del ‘Cacique’. Aunque ojo, porque la información indica que Universidad Católica también tiene interés en este jugador.

El nuevo jugador de Coquimbo Unido que buscará Colo Colo como su próximo refuerzo

Según informó Radio ADN: “Dos de los grandes del fútbol chileno se “pelearán” por uno de los bastiones de la zaga del “Barbón“.

“Se trata de Colo Colo y Universidad Católica, que ya iniciaron gestiones para conocer la situación de Bruno Cabrera, defensor argentino que disputó 34 partidos esta temporada y anotó cuatro goles”, indicaron.

“Colo Colo también busca con urgencia un zaguero central, considerando la reestructuración del plantel para la próxima temporada. Podría incluir las salidas de Sebastián vegas, Emiliano Amor y Alan Saldivia“, cerraron.

