Colo Colo ha tenido cientos de jugadores salidos de su cantera a lo largo de los años, pero posiblemente ninguno generó tanta enemistad entre sus archirrivales como Felipe Flores, hoy por hoy en el ascenso del fútbol chileno.

‘FF17’ conversó con ADN Radio y se extendió en su amor por el Cacique: “Yo siempre defendí a Colo Colo, dentro de la cancha y fuera de ella. Me peleaba con todos por el club. Fui tan identificado con Colo Colo que a lo mejor en la vereda de en frente, Católica o la U, no tenían ninguna posibilidad de hablarme”, dijo.

Flores sorprende con su confesión. | Foto: Photosport

En esa línea, asegura que nunca fue tentado por los archirrivales del Cacique: “Nunca me llegó una oferta de Católica o de la U. Yo me imagino que no me tenían en sus planes para no tener problemas con sus hinchas”.

Para sorpresa de muchos, confesó que le hubiese gustado cruzar la vereda: “Me hubiese gustado pasar por los tres grandes de Chile. Hoy, que ya estoy cerca del retiro, opino eso. Pero cuando era jugador de Colo Colo, te hubiese dicho que no, porque me identificaba solo con Colo Colo. De todas formas, estoy feliz de haber jugado en el club más grande del país”, agregó.

Lo cierto es que Felipe Flores está largamente identificado con Colo Colo y, con la camiseta del Cacique, supo anotarle un gol épico a Universidad de Chile en 2013 y un año más tarde una volea impresionante a la UC cuando los albos ganaron la estrella 30.

