Colo Colo sigue acelerando en el mercado de fichajes y una de las prioridades que dejó en claro Fernando Ortiz es encontrar cuanto antes un zaguero que pueda reemplazar las bajas que golpearon al plantel en las últimas semanas. La salida de Emiliano Amor, la partida de Sebastián Vegas y la inminente venta de Alan Saldivia obligaron a la dirigencia alba a mover rápido las piezas.

En ese escenario apareció un nombre que comenzó a tomar fuerza en Macul: Junior Barreto, defensor paraguayo de 27 años que tuvo un año sólido con Olimpia y que desde hace tiempo está en la mira de distintos clubes de la región. Esta vez, Colo Colo levantó el teléfono.

La información tomó aún más fuerza luego de que su representante, Fredy Soto, reconociera públicamente los contactos entre ambas instituciones. El central, que disputó 28 partidos en la temporada (23 de ellos como titular), ve con buenos ojos dar un salto internacional después de varios mercados donde estuvo cerca de emigrar, pero sin éxito.

Afirman que Colo Colo tiene en la mira a Junior Barreto, jugador que estaría interesado en llegar al Cacique.

Representante confirma contactos con Colo Colo

En conversación con Fútbol a lo Grande de Radio Monumental AM 1080, Soto puso sobre la mesa el interés albo y no dejó espacio para las dudas. “Hoy apareció lo de Colo Colo. Se está trabajando para eso. La gente del club también está al tanto de eso, y vamos a ver si sale”, comentó, dejando abierta la puerta a una negociación que ya está en marcha.

El agente fue claro al señalar que esta vez espera que Olimpia no detenga el movimiento, algo que —según él— ya ocurrió anteriormente: “Estuve hablando con el presidente. Les pedí por favor que esta vez lo dejen libre, ya que siempre hubo ofertas por él y nunca dejaron. Ahora puede salir un préstamo con opción de compra”, remarcó.

Soto incluso aseguró que desde Chile ya hubo conversaciones preliminares y que todo depende de que los clubes cierren números: “Si hacen un arreglo entre los clubes, el jugador no tiene problemas, quiere salir. Es una edad para que salga a probar suerte. Con el jugador queremos ir”, afirmó el representante, quien reconoció que la opción del Cacique seduce al futbolista.

Para cerrar, el agente fue categórico: “Chile es lo más seguro y nos entusiasma por lo que es el club. Sabemos que Colo Colo es un club grande. Al jugador le encantaría ir”. Con ese panorama, en Pedrero ven con buenos ojos la operación, que podría transformarse en una de las primeras incorporaciones de la era Ortiz.

DATOS CLAVE

El defensa paraguayo Junior Barreto es la prioridad de Colo Colo para reforzar la zaga.

El representante Fredy Soto confirmó contactos oficiales entre Olimpia y el club chileno.

Barreto disputó 28 partidos esta temporada, siendo titular en 23 encuentros con su equipo.