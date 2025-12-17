El mercado de fichajes en el fútbol chileno no siempre ofrece certezas, especialmente para los jugadores que buscan continuidad tras quedar sin club. En un escenario cada vez más competitivo, muchos futbolistas deben reinventarse y encontrar nuevas formas de visibilizar su presente para seguir ligados al fútbol profesional.

Las redes sociales, que durante años fueron solo una vitrina personal, hoy se han transformado en una herramienta directa para mostrarse ante clubes, representantes y cuerpos técnicos.

En ese contexto aparece el nombre de Branco Provoste. Formado en Colo Colo y con pasos por Cobreloa, el mediocampista atraviesa un momento clave de su carrera y decidió tomar una determinación poco habitual para intentar asegurar su continuidad en el fútbol. ¿Cuál fue?

En la última temporada, Provoste disputó 11 partidos y convirtió un tanto | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

Branco Provoste utiliza Instagram como vitrina para encontrar club

El volante de 25 años sorprendió al publicar en su cuenta de Instagram un video con sus mejores jugadas en la Primera B, a modo de currículum futbolístico, dejando en claro su deseo de encontrar equipo y seguir compitiendo a nivel profesional.

La publicación no pasó inadvertida y rápidamente comenzó a circular en redes, donde se destacó la valentía del mediocampista para exponerse sin filtros y apostar por una vía directa para llamar la atención de clubes interesados.

De esta manera, Provoste dejó un mensaje claro sobre su presente y su futuro: lejos de bajar los brazos, el formado en el Cacique optó por mostrarse sin miedo.

En síntesis