El pasado domingo se vivió una jornada tranquila en el Estadio Monumental, donde más de 30 mil espectadores presenciaron el triunfo de Colo Colo sobre Unión La Calera que ilusiona a los albos con disputar la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Si bien el trámite del encuentro fue tranquilo para el equipo, en las tribunas del Estadio Monumental no todo estuvo tranquilo y fue el árbitro Nicolás Millas el encargado de consignarlo en su informe arbitral.

Si bien el partido no estuvo detenido ni demorado por culpa de los hinchas, sí hizo hincapié en una acción prohibida que podría traer sanciones para los albos: “En el minuto 53, desde el sector Arica en donde se ubica la barra del equipo local se lanzan fuegos de artificio de forma continua por alrededor de dos minutos”, reza el informe.

Hinchas de Colo Colo abusaron de la pirotecnia. | Foto: Photosport

Cabe recordar que la pirotecnia y su utilización está prohibida por ley y también lo estipula el reglamento de la ANFP, por lo que al Cacique le podría caer una fuerte sanción económica por la acción de sus hinchas.

No solo eso, ante este tipo de eventos la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana acostumbra resolver con bajas de aforo, lo que podría impactar en la última fecha de la Liga de Primera 2025 cuando Colo Colo tenga que recibir a Audax Italiano.

En Blanco y Negro quieren pedir 42 mil espectadores para despedir el año frente a los itálicos, pero luego del informe arbitral no sería raro que la Delegación Presidencial diga otra cosa y baje -nuevamente- el aforo.

