Una gran noticia recibieron esta jornada los hinchas de Colo Colo, debido a que el club dio a conocer el valor de las entradas para los partidos de local de la próxima temporada en el Estadio Monumental.

En el Cacique ya piensan en el 2026, donde esperan hacer sentir su localía y contar con el apoyo del pueblo colocolino, para revertir el mal momento que atraviesa la institución, tanto en lo deportivo como económico.

Para aquello, este jueves Blanco y Negro hizo oficial el valor de los tickets de cara a la campaña 2026, donde sorpresivamente mantendrán los precios.

Así es, porque no habrá alza para la próxima temporada y las entradas costarán lo mismo que este 2025, con variaciones entre los partidos de menor y mayor convocatoria.

Por ejemplo, la entrada a galería seguirá costando $9.000 como mínimo y 15 mil máximo.

Mientras que la tribuna Cordillera continuará entre $15.000 y 25 mil pesos, al igual que el sector Océano a $25.000 y 40 mil pesos, respectivamente.

“Tu pasión no cambia de valor. Porque reconocemos tu incondicional aliento al Cacique, este 2026 congelamos los precios de las entradas para nuestros hinchas”, comunicaron en las redes sociales del club.

MIRA LA TABLA DE PRECIOS A CONTINUACIÓN:

Cabe recordar que en 2026 Colo Colo tiene asegurados 21 partidos en condición de local, 15 por la Liga de Primera, 3 por la fase de grupos de Copa Chile y 3 por la naciente Copa de la Liga.

Si avanza en ambas copas podría sumar más partidos en casa, así como si consigue la clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

