Colo Colo se puso en carrera para clasificar a la Copa CONMEBOL Sudamericana el último fin de semana con el triunfo ante Unión La Calera, resultado que dejó a los albos en el séptimo lugar y desplazando a Cobresal fuera de la zona de clasificación.

Si bien el Cacique logró su tercer triunfo de manera consecutiva, uno que no se encandila es Marcelo Pablo Barticciotto, quien en ESPN Chile apuntó que “Yo creo que es un equipo que juega bien por momentos, dentro de un mismo partido tiene irregularidades”.

Barti no se encandila con este Colo Colo. | Foto: Photosport

En esa línea, el eterno ídolo de los albos dice que hay que tener ojo respecto a qué equipo enfrentó: “Los primeros 30 minutos fueron muy buenos y sin duda jugó bien, pero hay que poner en la balanza el rival. Unión La Calera hizo muy poco”.

De cara a la ‘final’ ante Cobresal, Barticciotto es muy claro en señalar que “Hay que ver cómo Cobresal se levanta del mazazo que recibió. Perdió con el último y no es menor, tenía a Colo Colo a 4 puntos y ahora los alcanzó”, remató.

Lo cierto es que el Cacique logró tres puntos importantes ante Unión La Calera y ahora depende se sí mismo para clasificar a la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana en las dos fechas que restan.

En síntesis

Colo Colo logró su tercer triunfo consecutivo y subió al séptimo lugar de la tabla.

El triunfo de Colo Colo ante Unión La Calera desplazó a Cobresal fuera de la zona de clasificación.