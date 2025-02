Colo Colo ya planifica lo que será su segundo compromiso dentro del Campeonato Nacional, en el que los ‘Albos’ recibirán en el Estadio Monumental a O’Higgins de Rancagua con la misión de sumar una nueva victoria que los mantenga en la cima.

Si bien el foco de momento en el ‘Cacique’ está en el Campeonato Nacional, desde la dirigencia del club siguen generando movimientos dentro del mercado, en la que en estas últimas horas estarían gestando la salida de un jugador del plantel.

Se trata del volante, Lucas Soto, quien no tuvo muchos minutos en la temporada 2024 y para este nuevo año, no está muy considerado por parte de Jorge Almirón, además de que el jugador ya no puede aportar con la regla del sub 21, algo que cumplía en la temporada pasada.

Por esto, desde Radio ADN han informado que el mediocampista del ‘Cacique’ tendría todo muy encaminado para dejar Colo Colo y transformase en un nuevo refuerzo de Everton de Viña del Mar, en calidad de préstamo.

Soto deja Colo Colo | Foto: Photosport

Tras la salida del volante nacional, en Colo Colo no se descarta que otros jugadores puedan dejar el club en lo que resta de mercado, algo que sin duda manejará el DT Jorge Almirón con la dirigencia.

Los números de Lucas Soto en Colo Colo

El mediocampista de Colo Colo sumó 21 partidos con la camiseta del ‘Popular’, en la que aportó con un tanto, en el duelo por Copa Chile ante Colegio Quillón en el 2024.