Colo Colo vivió hoy un día de decisiones radicales. Además de confirmar la continuidad de Fernando Ortiz, el presidente del ‘Cacique’ salió a dar explicaciones por aquello y, además soltó varias bombitas.

El primer gran golpe lo dio el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien confirmó que cuatro futbolistas no continuarán en el club. En pleno proceso de reestructuración deportiva y económica, el timonel albo detalló las desvinculaciones que marcan el cierre de un ciclo para varios históricos del camarín.

Los cuatro nombres que dejan Colo Colo

Mosa confirma un verdadero terremoto en Colo Colo tras la salida de cuatro figuras (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

El mandamás reveló que Mauricio Isla, uno de los nombres más relevantes por su experiencia en la Selección Chilena, no seguirá vistiendo la camiseta del Cacique. El “Huaso”, que llegó como un refuerzo estelar en 2024, terminó perdiendo continuidad y no logró consolidarse en el equipo, sellando así un paso más breve de lo esperado por Macul.

A la salida de Isla se sumará la de Sebastián Vegas, defensor que retornó al fútbol chileno con expectativas altas, pero cuyo rendimiento no alcanzó los estándares que el Popular buscaba para la próxima temporada.

El presidente también confirmó que Óscar Opazo, otro de los referentes del último tiempo, no seguirá en el plantel albo. El lateral vive así su segundo adiós del club tras antes haber partido a Racing y luego haber retornado a Macul.

Finalmente, el timonel albo cerró el listado mencionando que Emiliano Amor tampoco continuará en Pedrero. El central argentino, que llegó a ser pieza clave en el equipo campeón de Gustavo Quinteros, no logró recuperar su mejor nivel tras su lesión, por lo que el club optó por liberar su cupo pensando en nuevos nombres para reforzar la defensa.

