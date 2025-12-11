Colo Colo ratificó el día de ayer la continuidad de Fernando Ortiz para la temporada 2026, pese a que el director técnico argentino no cumplió con una de las metas que era clasificar al equipo a la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Más allá de lo logrado o no, lo cierto es que en Blanco y Negro trabajan de la mano del DT para conformar el plantel de cara a un año donde el Cacique no tendrá actividad internacional y tendrá que concentrarse en la Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga.

Ortiz tiene una billetera estrecha para armar el plantel 2026. | Foto: Photosport

En ese escenario, desde Blanco y Negro advirtieron un panorama oscuro pensando en los recursos que dispondrá la concesionaria para poder darle en el gusto a Fernando Ortiz: “El tema económico está muy complicado”, dijo una fuente reservada a el diario El Mercurio.

Para poner en contexto, dicha fuerte asegura que el presupuesto será drásticamente inferior al de este 2025: “Si este año se destinaron cerca de US$ 4 millones en la conformación del plantel, para 2026 con suerte será un millón”, reveló.

Así las cosas, Colo Colo se prepara para un Mercado de Fichajes sin grandes luces ni contrataciones, donde el foco estará puesto en elegir con pinzas los elementos que le puedan dar un salto de calidad al plantel y permitirle pelear los tres frentes en el plano local.

En síntesis

Colo Colo ratificó a Fernando Ortiz como DT para 2026 pese a no clasificar a Copa Sudamericana.

El presupuesto de Blanco y Negro para el plantel 2026 será de solo US$ 1 millón.