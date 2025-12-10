Esta tarde, el directorio de Blanco y Negro se reunió para definir la permanencia o la salida del técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, luego de no conseguir clasificar a copas internacionales para 2026.

Si bien el ‘Cacique’ llegó dependiendo de sí mismo a las últimas dos fechas frente a Cobresal y Audax Italiano, los Albos desperdiciaron aquella chance de sellar su paso a Copa Sudamericana cayendo en ambos encuentros de forma increíble.

Fernando Ortiz seguirá en Colo Colo pese al enorme fracaso de final de temporada. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Es por ello que la continuidad del ‘Tano’ pendía de un hilo luego de este fracaso deportivo que dejó al Popular sin siquiera con premio de consuelo a fin de esta temporada, y ya se conoce qué decisión tomó el directorio tras este fracaso.

Según informó el portal DaleAlbo: “Blanco y Negro decidió mantener a Fernando Ortiz en su cargo de entrenador de Colo Colo por la temporada 2026. Así, el argentino comenzará junto a Daniel Morón a definir la plantilla del próximo año, así como los refuerzos que contratará el club”.

Así las cosas, de no ocurrir algún terremoto de última hora en Macul, será el ‘Tano’ quien comience el año al mando de los Albos en 2026, año en que solo deberán enfocarse en la liga local y Copa Chile como hace bastantes años no ocurría.

DATOS CLAVE

