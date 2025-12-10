En pocas horas más se decidirá el futuro de Fernando Ortiz en Colo Colo, donde en una reunión de directorio en Blanco y Negro se definirá si el trasandino continúa al mando de los albos para el 2026 o si se busca a un nuevo entrenador.

“No logró enderezar el camarín, pero el ambiente ya estaba un poco mareado y le costó. Tomó algunas decisiones que para muchos no eran convenientes por decirlo de una manera”, analizó el histórico ex jugador de los albos, Jorge ‘Coke’ Contreras en diálogo con Bolavip Chile.

En esa línea, Contreras le pone punto final al paso de Ortiz en el Estadio Monumental y postula a un entrenador: “Para lo que necesita Colo Colo, yo pensaría en un Mario Salas. Conoce el paño y tiene una buena manera de trabajar”

Postulan a Mario Salas a Colo Colo. | Foto: Photosport

“Pondría orden, haría ver a los jugadores lo que realmente se necesita para conseguir objetivos. Le ha tocado tomar planteles difíciles y ha hecho cosas buenas en su carrera”, aseguró sobre el Comandante.

Adicional a eso, Contreras propone un cambio radical diciendo que “Hay que hacer una limpieza importante en el plantel. Lamentablemente, esa opción ya no se la están dando a los técnicos y lo están haciendo los dirigentes o los gerentes deportivos”.

Ahora, solo queda esperar la determinación final de Blanco y Negro de cara al 2026, donde además de la continuidad de Fernando Ortiz se debatirá sobre el estado contractual de varios jugadores del plantel.

