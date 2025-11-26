La crisis que atraviesa Unión Española no da respiro. En medio del oscuro panorama futbolístico, donde los hispanos están al borde del descenso, el conjunto de la comuna de Independencia enfrenta fuertes rumores de una posible venta por parte del empresario y propietario del club Jorge Segovia.

A principio de semana y tras la dura caída ante Deportes Limache que podría condenar este mismo fin de semana a los Rojos a Primera B, comenzó a circular con fuerza el rumor de una posible venta del club de colonia y de hasta el propio estadio Santa Laura.

Tras el fuerte revuelo, fue el propio conjunto de Plaza Chacabuco quien golpeó la mesa con un contundente comunicado donde negaron cualquier posibilidad de venta de uno de los clubes con más historia del fútbol chileno.

“Las versiones que han circulado en distintos medios y portales de noticias durante los últimos días, respecto a una supuesta venta de la institución, son absolutamente falsas“, aseguró el elenco hispano en un comunicado donde reafirmaron que el proyecto está firme: “Estas informaciones carecen de sustento y no representan la realidad del club, cuyo compromiso con su proyecto deportivo e institucional se mantiene firme“.

Asimismo, Unión Española criticó la publicación de algunos medios: “Resulta especialmente lamentable que un medio como El Mercurio difunda información incorrecta y sin respaldo, más aún en una semana en la que todas las energías y la concentración de la institución están puestas en conseguir un triunfo este domingo“, cerraron.

Palabras más, palabras menos, el principal foco del conjunto de colonia está puesto en lograr un triunfo que les permita seguir soñando con la permanencia en la Primera División.

Unión Española enfrentará a O’Higgins como local este domingo 30 de noviembre en el estadio Santa Laura desde las 18:00 horas. Un triunfo y una derrota de Limache ante U. La Calera, les permitiría llegar con vida a la última fecha.

