A pesar de la lucha por el Chile 2 con Universidad Católica, la Universidad de Chile sigue avanzando en la planificación de su plantel para la temporada 2026, y uno de los nombres que ha generado sorpresa y tomado fuerza en las últimas horas es el de Lucas Romero.

El mediocampista paraguayo de 23 años se ha consolidado en Recoleta FC y ha sumado minutos con la selección guaraní en los recientes amistosos FIFA, despertando el interés de varios clubes en el continente.

Recordar que la estrategia de fichajes del club azul en los últimos mercados ha priorizado jugadores con proyección, margen de crecimiento y versatilidad, características que encajan perfectamente con Romero.

Lucas Romero mide 1,89 metros y también puede desempeñarse como defensor | FOTO: Instagram

El agente de Lucas Romero confirma conversaciones con clubes de Brasil y Chile

Fue a través de una conversación con Rock & Pop de Paraguay que Regis Marques, representante del futbolista oriundo de Choré, salió al paso a los rumores que lo vinculan al Bulla.

“Tenemos dos conversaciones con Brasil y un equipo importante de Chile, por lo que hablamos con el jugador y la gente de Recoleta. En una semana sabremos todo”, aseguró el representante, reconociendo que la decisión final está muy próxima.

Sobre un eventual vínculo con gente del Chuncho, Marques respondió categóricamente: “Sí, pero no con los dueños”.

Por último, el agente brasileño evitó dar más detalles para no entorpecer las negociaciones: “Prefiero no hablar porque genera especulaciones y es un equipo importante de Chile con una propuesta oficial”.

Los números de Lucas Romero en el 2025

En su llegada a Recoleta FC en este 2025, Lucas Romero ha disputado 34 partidos, en el que ha anotado un gol, ha aportado una asistencia y ha recibido diez tarjetas amarillas.