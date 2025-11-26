El exnúmero uno del mundo y leyenda del tenis mundial, Roger Federer, volvió a aclarar su presente lejos del circuito y, esta vez, descartó la posibilidad de dar el salto a la televisión como comentarista deportivo. ‘Su Majestad’ aseguró que el principal enfoque en estos momentos está puesto en su vida familiar y en la crianza de sus cuatro hijos.

“Por el momento no, me estoy centrando en mis hijos; es momento de interesarse por lo importante antes de que salgan de casa”, explicó el suizo en declaraciones que reproduce el sitio Punto de Break.

El nacido en Basilea dejó en claro que no contempla asumir compromisos que lo vuelvan a atar a un calendario apretado. “Cualquier medio que me pregunta ahora mismo le diría que no, porque no tengo tiempo, aunque nunca digas nunca”, enfatizó.

Roger Federer quiere desarrollarse como mentor tenístico (Getty Images).

Pese a cerrar la puerta a las transmisiones, Federer sí se mostró abierto a mantenerse ligado al tenis desde otro rol. “Incluso Stefan Edberg jamás pensó en pasar dos años en el circuito conmigo, así que estoy dispuesto a ser el mentor de alguien que tenga preguntas. Estaré feliz de dar mis consejos”, añadió.

Con ello, el suizo reafirma su voluntad de vivir esta etapa con tranquilidad, cerca de su familia, pero sin dejar de ofrecer su experiencia a las nuevas generaciones del tenis mundial.

